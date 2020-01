Spazio, Luca Parmitano regala un tour virtuale della Iss

Milano, 24 gen. (asjkanews) - "Curiosi di guardare all'interno della Stazione Spaziale Internazionale? Io e Drew Morgan non vediamo l'ora di mostrarvela. Sintonizzatevi su ESA Web TV prima del nostro #SpacewalkForAMS sabato per il tour completo".

Lo ha scritto l'astronauta italiano dell'Esa (Agenzia spaziale europea), Luca Parmitano, colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare e attuale comandante dell'Iss, pubblicando sui social network questa anteprima video di un tour virtuale della base orbitante.

Sabato 25 gennaio 2020, Parmitano sarà protagonista assieme all'astronauta americano della Nasa, Andrew MNorgan, della quarta e ultima "passeggiata spaziale" nell'ambito della sua missione "Beyond" dell'Esa (la sesta in totale nella sua carriera) per l'aggiornamento dell cacciatore d'antimateria AMS-02, costruito con una grande partecipazione italiana e messo in orbita nel 2011 dall'astronauta italiano dell'Esa e generale pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Roberto Vittori con la missione Da.Ma dell'Asi (Agenzia spaziale italiana).