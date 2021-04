Spadafora difende Grillo: "E' sempre consapevole di ciò che dice"

Roma, 20 apr. (askanews) - "Non credo affatto che sia nella cultura di Grillo, sinceramente lo escludo, non porsi il problema della vittima. Perché l'ha fatto? (...) Ho visto anche delle parlamentari del M5s che sono state molto chiare su questo tema ed è evidente che da questo punto di vista bisogna avere un grande rispetto (per la vittima) che forse in quel video è mancato. Però credo che Grillo sia veramente sempre molto consapevole delle dichiarazioni che fa, di quando le fa e di come le fa. È un grande uomo di comunicazione Grillo, do sempre per scontato che lui sia sempre consapevole delle sue azioni": così il deputato Vincenzo Spadafora, ex ministro M5S, ospite di Omnibus su La7 commenta il video di Beppe Grillo a difesa del figlio accusato di stupro di gruppo.