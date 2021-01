Sottosegretario Di Piazza: Recovery Plan è più di Piano Marshall

Roma, 12 gen. (askanews) - "Oggi il Consiglio dei ministri, indipendentemente dalle varie situazioni che stiamo vivendo e dai vari conflitti interni alla maggioranza, dovrà approvare" il Recovery plan che "prevede un piano enorme in cui si mettono in gioco più di 209 miliardi di euro, che dovrebbero servire per lo sviluppo delle future generazioni". Lo ha detto, in una videointervista ad Askanews, il sottosegretario al Lavoro, Stanislao Di Piazza.

Nel Cdm di stasera ci sarà il Recovery plan, "cioè il progetto che l'Italia presenta all'Unione europea rispetto a Next generation Ue, il progetto più importante da quando esiste la Repubblica, è più di un piano Marshall" ha concluso Di Piazza.