Solenni funerali di Attanasio e Iacovacci, le salme col Tricolore

Roma, 25 feb. (askanews) - Le due bare avvolte dal Tricolore, portate a spalla da sei carabinieri. La marcia funebre della banda dell'Arma. I feretri di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo e del carabiniere Vittorio Iacovacci, sono arrivati alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma, per i funerali di Stato.

Per le solenni esequie, presiedute dal cardinale vicario della diocesi di Roma, Angelo De Donatis, è giunto il premier Mario Draghi. Sono arrivati anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi e i vertici delle Forze Armate.