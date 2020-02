Solar Orbiter, la sonda Esa in viaggio verso il Sole 10 febbraio 2020

E' partita da Cape Canaveral la sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, Solar Orbiter, che tra due anni si avvicinerà al Sole come nessuno ha mai fatto prima in modo da rivelarci informazioni e segreti che ci faranno capire il comportamento della stella principale del sistema solare anche in relazione ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo sul pianeta.