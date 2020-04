Smart working e coworking, che cosa ci insegna l’emergenza coronavirus di Francesca Milano 08 aprile 2020

La videorubrica Stories di successo ricomincia in versione home edition per raccontare le startup e gli imprenditori che stanno contribuendo a far muovere l'economia in questa fase di emergenza (e anche dopo). Si comincia con Lorenzo Maternini, vice presidente di Talent Garden, che racconta come le esperienze di coworking stanno aiutando i lavoratori costretti allo smart working in questa fase.