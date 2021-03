Smart working e baby-sitting, Draghi: chissa perchè in inglese?

Milano, 12 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della sua visita all'hub vaccinale di Fiumicino, ha scherzato sull'uso eccessivo dell'inglese per parole come smart working e baby-sitting.

"Per venire incontro alle esigenze delle famiglie abbiamo deciso già nel decreto-legge di oggi di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena; per chi svolge attività per chi svolge attività che non consentono lo smart working verrà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting... chissà perché dobbiamo usare tutte queste parole inglesi?"