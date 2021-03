Smart working, come rendere sopportabile il lavoro a distanza 18 marzo 2021

Ormai è abbastanza chiaro che l'emergenza pandemica non è prossima alla fine e ci vorrà ancora del tempo prima di un ritorno anche incompleto alla normalità. È altrettanto certo che il lavoro da casa ha modificato abitudini, stili di vita, consuetudini in maniera definitiva. È quindi necessario capire bene come riorganizzare la propria capacità di lavorare da casa per quanto riguarda i tempi, gli spazi casalinghi, l'organizzazione della giornata ma anche la relazione con i colleghi, le modalità di relazione e di comunicazione di cui anche se a distanza tutti hanno bisogno. Di ciò si parla nel videoforum del Sole 24 Ore in cui sono da registrare i consigli degli esperti del settore. Ospiti di Marco lo Conte, Mariano Corso, del Politecnico di Milano, Osvaldo Danzi recruiter e community manager e Roberta Zantedeschi, formatrice.