Sit-in dei liceali davanti alla Regione Lombardia contro la DAD

Milano, 28 ott. (askanews) - Didattica a distanza davanti alla Regione Lombardia. Gli studenti del liceo scientifico milanese Alessandro Volta hanno protestato così contro l'ultima ordinanza del governatore Fontana sulla Dad al 100 per cento per gli studenti medi superiori lombardi. Un sit in pacifico davanti al palazzo della Regione, muniti di tutto il necessario per le lezioni: tablet, libri, telefonini e cuffie.

"Riteniamo sbagliata la decisione della Regione che contrasta con quella di Conte che prevedeva il 75 per cento. Vogliamo che la Lombardia si unifichi a tutto il resto d'Italia da questo punto di vista", spiega una studentessa.

"Abbiamo deciso di seguire le lezioni in dad qui assieme. La dad non puo mai rimpiazzare la lezione in presenza"aggiunge un'altra.