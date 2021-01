Sit in e proteste davanti alle scuole, in piazza il movimento “No Dad” di Vittorio Nuti 07 gennaio 2021

Presidi e lezioni a distanza davanti agli istituti superiori in 19 città di tutta Italia e davanti al ministero della Pubblica istruzione a Roma hanno segnato la giornata di protesta per il ritorno alla didattica in presenza al 100% organizzata dai comitati Priorità alla scuola. Tra le richieste al Governo anche lo screening sanitario di studenti e personale scolastico e investimenti sui trasporti