Sindaco di Piacenza: adesso basta emergenze ma programmazione su un rischio calcolato 29 aprile 2020

“Abbiamo chiesto a Conte – spiega Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza -, un piano economico straordinario per il nostro territorio, ma ci aspettiamo anche un piano sanitario specifico dall'Istituto Superiore di Sanità”. Un intervento speciale per un'area, quella di Piacenza, che è la seconda più colpita del Paese dopo Cremona, con un contagio in percentuale alla popolazione dell'1,36%. La regione Emilia Romagna ha, in media, lo 0,5%. “Noi abbiamo l'esigenza di ripartire perché i danni economici non sono più sostenibili, ma dobbiamo contemporaneamente tutelare la salute della popolazione. Tutti ci dicevano che era solo un'influenza e ci siamo trovati a gestire una emergenza a mani nude. Oggi non ci servono più allarmi, quindi basta emergenze, ma serve una programmazione che tenga conto di un rischio calcolato”