Sindaco di Brescia: soli nella gestione dell’emergenza di Rosalba Reggio 01 aprile 2020

“Tamponi per tutti i lavoratori che riprendono il lavoro, strumenti di protezione, medici e infermieri da aggiungere all’organico esistente e strutture ospedaliere temporanee per gestire il coronavirus”. Sono alcune delle richieste di Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, una delle città lombarde più colpite dal virus. “La catena di supporto ai sindaci non ha funzionato – spiega – siamo stata lasciati soli nella gestione dell’emergenza”