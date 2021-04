Sindacati, Orlando: “Incontri per dare nuove tutele a lavoratori” 22 aprile 2021

(LaPresse) “È stato un primo momento importante per confrontarci su come affrontare i prossimi passaggi e prendere atto delle diverse velocità che caratterizzano il nostro mondo produttivo”. Così il ministro del lavoro, Andrea Orlando, dopo l'incontro con i sindacati confederali. “Andiamo avanti sul lavoro che avevamo già programmato e sulle discussioni per il blocco dei licenziamenti”, ha proseguito. “Lavoreremo per dare nuove tutele ai lavoratori e nuovi strumenti alle imprese”.