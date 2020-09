Simontacchi: misure immediate ma riforme decise nel tempo di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del forum organizzato da The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla l'avvocato Stefano Simontacchi, presidente dello studio BonelliErede. “Perché il Paese torni a crescere servono riforme importanti: fisco, giustizia, pubblica amministrazione. Ma le riforme richiedono tempo, non si possono fare in un paio di mesi. Il governo adesso deve annunciare le riforme e dare le linee guida. Per la riforma del fisco, per esempio, sono equità, certezza e stabilità. Se per le riforme serve del tempo, le misure di sostegno devono essere invece immediate. Ma serve un piano industriale che decida le priorità”. L'intervista di Rosalba Reggio.