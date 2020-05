Simonetta Di Pippo: "La space economy varrà 3 mila miliardi nel 2040"

Il 27 maggio 2020 inizia l'era dei voli spaziali commerciali. Da Cape Canaveral partirà il lancio del primo equipaggio umano con un'astronave americana costruita da un'azienda privata, la prima in partenza di nuovodal territorio americano, dal pensionamento degli Space Shuttle avvenuto nel 2011. Ne parla Simonetta Di Pippo, astrofisica e direttrice dell' Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA), che racconta come la space economy abbia ampi margini di crescita in futuro. La prospettiva di un moon village, inoltre, fa sognare prospettive diverse