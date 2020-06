Simona Comandè: «È necessaria una regia per la telemedicina» di Monica D'Ascenzo 20 giugno 2020

Il sistema sanitario italiano sarà certamente più pronto a un'eventuale nuova ondata del virus in autunno, rispetto ai mesi scorsi. Ne è convinta Simona Comandé, ceo di Philips Italia, che racconta come l'azienda che guida abbia lavorato a pieno ritmo per assicurare la consegna di macchinari per la diagnostica. La prossima frontiera, per l'Italia, è quella di svilupapre la telemedicina: la tecnologia c'è, manca una regia che sviluppi la strategia nell'intero Paese.