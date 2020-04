Silvia Candiani: "Servono incentivi per la digitalizzazione delle imprese" 29 aprile 2020

L'emergenza Covid-19 ha fatto fare un salto in avanti all'Italia in tema di innovazione e digitalizzazione dalla sanità alla scuola, dalle imprese alla pubblica amministrazione. Ora, però, per la ripresa dell'economia del PAese, e non solo, è necessarioc ontinuare su questa strada e dal governo sarebbe necessario avere incentivi in questa direzione. ne è convinta Silvia Candiani, ceo di Microsoft Italia.