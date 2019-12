Silvestri (Polizia): «Tutti i rischi per le donne in Rete» 03 dicembre 2019

Porn revenge, cyber stalking e truffe romantiche, sono i rischi che le donne, più degli uomini secondo i dati, corrono in rete. Fabiola Silvestri, Prima dirigente della Polizia postale e delle comunicazioni, in occasione dell'evento #sempre25novembre #nonseisola di Alley Oop - Il Sole 24 ore ha spiegato quali sono le fattispecie più ricorrenti di reato che colpisce le donne online e come ci si può difendere efficacemente.