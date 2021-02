Silvestri (M5S): Conte sempre stato elemento di garanzia

Roma, 4 feb. (askanews) - "Ovviamente per noi Conte è sempre stato un elemento di spessore e di garanzia; ha dimostrato anche in questo caso quanto si sia sempre posto bene nei confronti del paese e non di se stesso. Dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, l'elemento dirimente è la programmazione del paese e non tanto i singoli nomi". Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri, a piazza Montecitorio dopo l'intervento del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte che ha annunciato il sostegno al governo Draghi.

Alla domanda se il Movimento appoggerebbe un Conte all'interno del governo Draghi, Silvestri replica: "Questa è una decisione che spetta ovviamente a lui. In questo momento resterei con i piedi per terra e vedrei ora dopo ora quello che succede perché è un momento particolare".