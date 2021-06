Sileri: servono almeno due tamponi gratuiti a settimana

Roma, 4 giu. (askanews) - "Almeno un certo numero di tamponi a settimana devono essere garantiti a titolo gratuito. Si può immaginare una famiglia di 4 persone con 2 bambini sotto i 12 anni che non sono vaccinabili: è chiaro che devono fare il tampone. Così come coloro che sono in attesa di vaccino. È giusto che venga data la disponibilità di tamponi gratuiti. E credo che il numero esatto sia almeno 2 a settimana": lo ha detto a Sky TG24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in merito al costo dei tamponi per le famiglie, ospite a Timeline .