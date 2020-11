Si auto-addestrava per compiere attentati terroristici, arrestato

Roma, 27 nov. (askanews) - Si auto-addestrava ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale: la polizia di stato ha arrestato un cittadino di Cosenza, nell'operazione denominata "Miraggio". L'indagine è partita in seguito alla segnalazione, acquisita in ambito di collaborazione internazionale, della condivisione, su una piattaforma digitale di contenuti, in lingua araba, di propaganda del terrorismo di matrice jihadista.

La Polizia di Stato ha eseguito attività tecnico-informatiche, intercettazioni telematiche, che hanno fatto emergere come il cosentino disponesse di numerosi account su piattaforme social (Telegram. Rocket Chat, Riot) attraverso i quali partecipava a gruppi chiusi di chiara connotazione jihadista per accedere ai quali bisognava essere accreditati e quindi ritenuti affidabili dagli amministratori dei canali.

Sono stati ritrovati dagli agenti manuali di istruzioni sulla realizzazione di ordigni, tutorial sulla conduzione di operazioni terroristiche, documenti esplicativi sull auto addestramento per il compimento di attentati, nonché video ed immagini cruente di esecuzioni dell ISIS, riviste ufficiali delle agenzie mediatiche dell ISIS, Al Qaeda e altri gruppi terroristici, oltre a documenti in lingua araba auto prodotti dall indagato.