She-cession: effetto Covid 20 gennaio 2021

L'epidemia da Covid ha bruciato anni di battaglia per colmare le differenze di opportunità professionali tra uomini e donne. Nel mondo risuona la parola she-cession, recessione femminile. Un fenomeno che interviene in un quadro già pesante, in Italia, soprattutto in alcune regioni. Ma quali sono i numeri oggi? Quali misure diventano, adesso a maggior ragione, indispensabili? Come le risorse del Recovery plan potrebbero essere in parte utilizzate per colmare il gap e che cosa si sta facendo a riguardo? Quali temi/obiettivi/progetti del prossimo G20? Ne parla Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze all'università Bocconi di Milano e direttrice dell'Axa Research Lab on Gender Equality.