Sgarbi dice a Draghi di riaprire teatri e musei sabato e domenica

Roma, 4 feb. (askanews) - "In ordine a questo gli ho suggerito una grande attenzione per la cultura e contro ogni capriccio e insensatezza riaprire i teatri, riaprire i cinema e soprattutto rispetto a quello che è stato già riaperto e cioé i musei, non tenerli chiusi il sabato e la domenica, vuol dire 'non andateci' perché il lunedì, il martedì, il mercoledì i musei hanno degli afflussi che sono condizionati dal fatto che le persone sono impegnate altrove. Quindi sabato e domenica con un contingentamento già espresso durante l'estate, che non ha prodotto nessun contagio, riaprire i musei sabato e domenica": così Vittorio Sgarbi, dopo avere incontrato il presidente incaricato Mario Draghi durante il giro di consultazioni a Montecitorio di Noi con l'Italia - USEI - Cambiamo! - Alleanza di Centro (Componente gruppo misto alla Camera).

"Mi è sembrato abbastanza convinto, sarebbe un segnale di concordato con il mondo della cultura che deve vedere finalmente una persona illuminata che ha attenzione per quello totalmente trascurato dal ministro dei Beni culturali e dal presidente del Consiglio", ha aggiunto.