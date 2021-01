Serracchiani(Pd): Recovery patrimonio di tutti, non perdere tempo

Roma, 26 gen. (askanews) - "Riteniamo che il Recovery non sia il patrimonio di questo o quel partito, di questa o quella maggioranza ma che debba essere patrimonio di tutto il Paese e allo stesso tempo sappiamo che non bisogna perdere tempo per cui stiamo continuando a lavorare su questi impegni importanti ma abbiamo davvero bisogno di un governo solido e stabile".

Cosi la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani parlando del Recovery Plan nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale da Mattarella.