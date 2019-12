Serie di scosse di terremoto nel Mugello. Gente in strada

Barberino del Mugello, 9 dic. (askanews) - Tanta paura ma nessuna vittima in Mugello per una serie di scosse di terremoto, la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di 4.5 gradi. L'ipocentro del sisma è stato localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondità di 9 chilometri nella zona tra Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. Sono stati segnalati danni ad alcuni edifici nei comuni dell'area. A Barberino del Mugello, il comune con più danni, è stata decisa per precauzione la chiusura delle scuole, lezioni sospese anche a Borgo San Lorenzo, Scarperia, Vernio, Marradi e Vicchio. I vigili del Fuoco e le forze dell'ordine sono impegnati in assistenza tecnica e verifiche di stabilità a edifici pubblici e privati. Tornata alla normalità la circolazione dei treni tra Bologna e Firenze che è stata interrotta per alcune ore.