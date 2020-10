Sergio Dompé: «Mai come adesso serve riforma del sistema sanità, industria farmaceutica faccia un passo indietro»

Sergio Dompé, Presidente e Ceo Dompé apre la tavola rotonda intitolata “Il ruolo della seconda industria manifatturiera d'Europa”. «Ci troviamo in un momento di revisione complessiva, innescato già prima dell'emergenza Covid. La pandemia ha evidenziato delle criticità: la prima è che l'accesso ai servizi sanitari, la copertura del lato salute è uno degli aspetti più importanti anche della nostra vita economica. In Europa e in Italia abbiamo la possibilità di riuscire, proprio sull'onda di questa grave crisi, a ripartire con modelli completamente diversi. Serve riformare il sistema della sanità, la rete dei presidi territoriali, il sistema ospedaliero». Sul ruolo dell'industria farmaceutica, Dompé dice: «Deve avere il coraggio di fare un passo indietro. Dobbiamo connettere il mondo della ricerca con la diagnostica e altri servizi. O vinciamo insieme la battaglia o è un problema per tutti».