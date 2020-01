Dal 6 marzo 2020 scattano le multe per chi non utilizza in auto i dispositivi antiabbandono per i bimbi sotto i 4 anni. L'obbligo era entrato in vigore il 7 novembre 2019, ma governo e maggioranza hanno rinviato lo start di 120 giorni. In arrivo anche l'incentivo da 30 euro per l'acquisto dei nuovi dispositivi.Per approfondire