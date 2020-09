Si torna in classe con lezioni in presenza il 14 settembre (ma in Provincia di Bolzano la campanella suonerà il 7 settembre, in Friuli il 16, in Sardegna il 22 e in Puglia Calabria e Abruzzo il 24). Mascherina giù al banco se c'è distanza di un metro. Prevista una capienza fino all'80% sui mezzi pubblici. E' corsa contro il tempo per la consegna dei banchi monoposto.Per approfondire: Scuole riaperte, ecco le nuove regole e tutti i nodi da risolvere