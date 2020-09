Scuola, emozioni e paura al “Volta” di Milano

Finalmente si riparte. Il 14 in molte regioni, dopo le elezioni nella altre. Fra igienizzanti, mascherine, scotch per terra, ma la scuola riparte. E allora ne abbiamo scelta una, a Milano, il liceo scientifico Volta. Maria Pia Ceci di Radio 24 è andata a visitarla e ha gironzolato per le aule, parlato con studenti e insegnanti. Lui, il dirigente scolastico Domenico Squillace, era diventato una specie di star, grazie ad una commovente lettera indirizzata ai suoi studenti durante il lockdown. Ora - scherzando ma non troppo - ai suoi ragazzi manda un nuovo messaggio: “Nervi saldi. Sono il più vecchio della scuola, quindi quello che rischia di più. La scuola deve riaprire, perché senza di voi è solo una carcassa vuota”. Il tema sarà approfondito sabato 12 settembre alle ore 8.15 su Radio24Per approfondire