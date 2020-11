Milano, 25 nov. (askanews) - "Per quanto riguarda la scuola abbiamo un indirizzo politico molto chiaro, la scuola va riaperta appena possibile, non dobbiamo procurare disagi ai giovani, agli studenti, pensiamo, non appena riusciremo a riportare sotto controllo la curva, di ritornare quanto più possibile con la didattica in presenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice italo-spagnolo a Palma di Maiorca.