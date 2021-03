Roma, 8 mar. (askanews) - "Quando abbiamo dovuto prendere le decisioni inserite nel Dpcm per le scuole non è stato facile, è stata una scelta difficile, ma responsabile: la variante inglese colpisce i più giovani. Se saremo in grado di assumerci l'onere di fare squadra contro la pandemia, questa si ferma, altrimenti questa continua. Insieme è la risposta forte da dare". A dirlo è il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in un convegno al Senato promosso dalla senatrice Valeria Fedeli.