"Screening routine", Fujifilm e Roche insieme contro il cancro al seno 26 maggio 2021

Dieci mammografi di ultima generazione donati ad altrettante aziende sanitarie sul territorio nazionale, per aumentare la disponibilità dei test di screening oncologici a disposizione delle donne, spesso rinviati o sospesi in questo anno di pandemia. Con “Screening Routine”, Roche Italia e Fujifilm Italia offrono un contributo alla ripresa degli screening mammografici, sensibilizzando le donne per una sana prevenzione.