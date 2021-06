Scomparsa Saman Abbas, parenti con la pala in mano: il video che incastrerebbe i familiari 07 giugno 2021

(LaPresse) Proseguono da giorni le ricerche di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, di cui non si hanno più notizie da settimane. Oggi i carabinieri hanno diffuso un video del 29 aprile, in cui compaiono alcuni parenti della ragazza (tra cui il cugino fermato a Nimes, in Francia, qualche giorno fa) che, secondo le ipotesi investigative, potrebbero essere stati ripresi mentre si dirigevano a scavare una fossa. Uno di loro ha infatti in mano una pala per scavare.