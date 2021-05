Scende ancora Rt nazionale, tre regioni verso la zona bianca 28 maggio 2021

(LaPresse) Scende ancora l'indice Rt nazionale, che questa settimana si attesta a 0,72. La scorsa settimana era 0,78. Da lunedì tre regioni saranno in zona bianca. La cabina di regia pronta a sancire oggi l'allentamento delle restrizioni per Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise, dove non ci sarà più il coprifuoco. E se il trend proseguirà a metà giugno saranno ben 13 le regioni bianche, tra queste anche la Lombardia. Il commissario Figliuolo, intanto, apre alle discoteche: il generale ha chiesto a Cts, Regioni e Protezione civile di valutare il protocollo proposto dagli operatori del settore.