Scaccabarozzi: “Ecco quando arriverà il vaccino anti-Covid” di Marco lo Conte 01 luglio 2020

La sperimentazione è molto avanzata: in tutto il mondo laboratori di ricerca stanno procedendo parallelamente per mettere a punto, produrre e distribuire un vaccino in grado di sconfiggere la pandemia che tiene sotto scacco il pianeta da mesi. Sì perché il coronavirus ha stravolto l'attenzione per la salute di miliardi di personE, ma ha anche distrutto le economie e tenuto tutti in ansia rispetto al futuro. Per questo è fondamentale capire come lavorano e quali passi stanno facendo le aziende attive nella ricerca anti—Covid. Noi abbiamo incontrato il numero uno di una delle eccellenze italiane che lavora a questo vaccino: Massimo Scaccabarozzi è l'amministratore delegato di Janssen, azienda italiana del gruppo farmaceutico Johnson & Johnson che produce ogni anno nei suoi stabilimenti di Latina dai 4 ai 5 miliardi di compresse l'anno, distribuite per il 90% all'estero. In questa intervista Scaccabarozzi ci racconta quale lezione ci lascia in eredità la pandemia coronavirus e verso quali innovazioni la ricerca farmacologica si sta spingendo