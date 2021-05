Sbarra (Uil): "Investire in sicurezza, formazione e nelle infrastrutture" 28 maggio 2021

(LaPresse) Manifestazione unitaria dei sindacati Cigl-Cisl-Uil a Roma. per Luigi Sbarra (Cisl) serve "lnvestire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, questa scia di sangue continua in ogni azienda, nei cantieri... il Governo deve attivare un confronto per negoziare un'elaborazione nazionale di contrasto alle morti sul lavoro. Servono contorlli, verifiche, formazione e mettere in sicurezza le infrastrutture. La tragedia della funivia di Stresa poteva essere evitata se non si anteponeva la logica del profitto sulle ragioni della vita e della salute delle persone".