Save the children: nuova sede di CivicoZero a Torino per i minori stranieri non accompagnati

Nuova sede del centro CivicoZero Torino, in via Mameli, nell'area di Porta Palazzo, per i minori stranieri non accompagnati e i neo maggiorenni. Il progetto, lanciato nel 2015 da Save the Children in collaborazione con la Città di Torino, ha l'obiettivo di offrire protezione e sostegno concreto al loro percorso di inclusione e integrazione. La nuova collocazione è stata possibile grazie a un patto di collaborazione per i Beni comuni della Città di Torino con Organizzazione e amministrazione Comunale, che prevede la costituzione di una cabina di regia comune per la definizione degli interventi e degli investimenti necessari. I nuovi spazi del centro, più ampi e accoglienti, sono stati realizzati grazie al sostegno di Esselunga, impegnata al fianco di Save the Children per promuovere l'educazione e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti in Italia. Partner di progetto, per le attività di mediazione linguistico-culturale e di orientamento al lavoro, sarà la Cooperativa sociale Atypica.