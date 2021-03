Nel video di Save The Children adolescenti provenienti da Roma, Napoli e Milano raccontano come hanno vissuto quest'ultimo anno. Dalla dichiarazione del lockdown l'11 marzo 2020 a oggi, i ragazzi parlano delle proprie emozioni, delle difficoltà attraversate, soprattutto in merito alla scuola, e delle speranze e inquietudini legate al futuro.Per approfondire: Con il Covid scuola in presenza per il 50% dei giorni