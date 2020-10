Santelli, pochi giorni fa il ballo con il sindaco di Cosenza alla festa elettorale

È' di pochi giorni fa il video in cui la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, scomparsa il 14 ottobre dopo una lunga malattia, balla con il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto alla festa elettorale a San Giovanni in Fiore per il neoeletto sindaco Rosaria Succurro. Il video è stato pubblicato lo scorso 6 ottobre su Facebook dal deputato M5S, Alessandro Melicchio, che nel commentare le immagini aveva criticato il mancato rispetto delle norme anti Covid durante i festeggiamenti. “Ma le regole valgono solo per i fessi?”, aveva scritto Melicchio.