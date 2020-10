Santelli, minuto silenzio alla Camera, Fico: siamo molto scossi

Roma, 15 ott. (askanews) - L'aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio per la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. In avvio di seduta il presidente della Camera, Roberto Fico, ha preso la parola: "Purtroppo è notizia di poco fa la scomparsa di Jole Santelli che da tempo lottava da tempo contro una terribile malattia. La settimiana prossima faremo qui in aula la commemorazione. Siccome la notizia è arrivata pochi minuti fa, osserviamo un minuto silenzio e poi la prossima settimana faremo una commemorazione anche perché in questo momento sappiamo che siamo tutti molto scossi". Fico ha espresso "la vicinanza di quest'assemblea alla famiglia di Jole Santelli".