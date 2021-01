Sanità calabrese: dalle origini del commissariamento al Covid 19 di Donata Marrazzo 20 gennaio 2021

Come si è arrivati al commissariamento della sanità pubblica in Calabria? Perché non ha funzionato? Con le aziende sanitarie in default (e alcune sciolte per mafia), i servizi tagliati, molti ospedali chiusi, una migrazione sanitaria inarrestabile, la regione affronta il Covid, oscillando tra zona arancione e zona rossa.