Samuele Bersani: “Ripartenza, possiamo ancora farlo diventare evento felice” di Federico Bona 18 dicembre 2020

“Tutti siamo destinati a un riavvio, a una ripartenza. Siamo ancora in tempo per farlo diventare un evento felice”. Per il musicista e cantautore Samuele Bersani la ripartenza post pandemia “potrebbe essere non dico un Rinascimento, ma certamente un evento con un valore significativo”. “Il mio settore, come molti altri, in questo momento è completamente annientato – racconta Bersani – però poi ci sarà il gusto di tornare a fare il proprio lavoro, la gioia della condivisione”.