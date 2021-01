Salvini: "Un governo guidato dal centrodestra è possibile"

Roma, 13 gen. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini insiste: un governo a guida centrodestra è possibile in questa legislatura. Al termine di una conferenza stampa in Senato, il segretario della Lega ha sottolineato: "Esprimo vergogna, rabbia e disgusto per lo squallido teatrino che Conte, Di Maio, Zingaretti, la maggioranza sta offrendo agli italiani. Noi siamo pronti non ai minestroni, ma su 5 punti precisi da fare in poco tempo, penso che un'alternativa ci possa essere in Parlamento".

Ovvero "salute, lavoro e imprese, scuola, infrastrutture e giustizia: cinque temi su cui rilanciare il Paese". Per Salvini "nei due rami del Parlamento una maggioranza che metta al centro queste cose, con il centrodestra a fare da guida, credo sia la soluzione migliore. Sempre che - precisa - non ci siano le elezioni, che in democrazia sono la via maestra. Ma evidentemente il problema è che la Lega sarebbe il primo partito e il centrodestra vincerebbe. Se nascesse il Conte-Mastella per tenerci fuori sarebbe squallido".

Sulla situazione del governo, Salvini afferma: "Non so cosa succederà nelle prossime ore, chi entra e chi esce dal centro commerciale, tra Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti... io spero rimangano tutti fuori e che il centro commerciale abbia nuove aziende nuovi clienti e nuovo fatturato perchè altrimenti non abbiamo troppo lontano".