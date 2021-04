Salvini su Speranza: "Qualcosa non ha funzionato, sì a commissione d'inchiesta su piano pandemico" 30 aprile 2021

(LaPresse) La Lega sosterrà una commissione di inchiesta sul piano pandemico. Lo ha confermato Matteo Salvini conversando coi cronisti: "Qualcosa - sottolinea - di sicuro non ha funzionato". "Tra i paesi del G20 l'Italia è quello che, in rapporto alla popolazione ha avuto più morti, non so se questo dato era compreso nel libro che ha scritto Speranza quest'estate", aggiunge il leader del Carroccio, il quale non si è sbilanciato sulla mozione di sfiducia al ministro della Salute presentata da Fratelli D'Italia. "Prima la leggo e poi decido", ha dichiarato oggi.