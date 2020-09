Salvini: "Sono febbricitante", poi smentisce: "Mai avuta febbre"

Milano, 26 set. (askanews) "Mai avuta febbre, fatto test sul

Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di

italiani e ho preso il cortisone, alcuni giornalisti evitassero

almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo". Lo

ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini.

Era stato lui stesso a dare notizie sul suo stato di salute, durante un evento a Formello. All'inizio dell'incontro, visibile in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, aveva detto: "Scusate il ritardo ma oggi era una giornata non partita benissimo sono stato due ore attaccato al cortisone", aggiungendo "ci tenevo troppo a essere qua, un po' dolorante, un po' febbricitante, però è bello esserci per viaggiare fra le idee".