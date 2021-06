Salvini: legge Danimarca sui migranti? Ora politiche alla Salvini

Roma, 4 giu. (askanews) - "Il governo danese e il Parlamento danese a guida sinistra hanno approvato una norma per cui i richiedenti asili stanno nei Paesi di partenza. La Germania, col governo coi socialisti, ha approvato una norma per cui chi sbarca in Italia resta in Italia. Dunque mi aspetto che l'attuale ministro dell'Interno applichi politiche alla Salvini, ossia controlli chi parte e chi sbarca, perchè abbiamo bisogno di un'estate all'insegna da boom economico coi turisti che pagano, non da boom degli sbarchi dei turisti che poi paghiamo noi": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, riferendosi alle decisioni di altri Paesi europei in tema di migrazioni.

"Spero che dopo Spagna, Francia Germania, Danimarca, si prenda atto che da questo punto di vista dobbiamo far da soli e fare bene", ha aggiunto.