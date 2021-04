Salvini: lavoriamo per ristoranti al chiuso e stop coprifuoco

Roma, 19 apr. (askanews) - "Sulle riaperture non ha vinto la Lega, ha vinto il buon senso. Ovviamente si dovranno usare testa, cautela e prudenza, rispettando tutte le norme di sicurezza, ma salute e lavoro devono avanzare di pari passo anche perché gli italiani hanno portato enorme pazienza e siamo arrivati al limite. Stiamo lavorando perché non possano riaprire solo le attività all'aperto e fino alle 22, ma perché anche altri due tabù che ci accompagnano, ossia il coprifuoco, tutti a casa alle 22.01 e poi chi ha la sfortuna di avere un bar o un ristorante o un negozio non può riaprire, ecco cadano anche questi due tabù, intanto soddisfazione perché sul fronte vaccini finalmente si corre": così il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in un punto stampa con i giornalisti a Roma.