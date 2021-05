Salvini: "Imposta proposta da Letta? Prima tassare Amazon" 22 maggio 2021

(LaPresse) "È assurdo che Letta e il Pd continuino a pensare a nuove tasse. Giusto aiutare i giovani, la proposta della Lega è tassare le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e non pagano le tasse". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando la proposta del segretario del Pd Enrico Letta di alzare la tassazione sulle successioni di valore superiore al milione di euro. "Penso senza fare nomi e cognomi ad Amazon, 350 miliardi di fatturato, 44miliardi ricavi in Europa e pochi spicci di tasse pagate in Italia - ha chiarito Salvini, in visita al gazebo della Lega al mercato di via Fauchè a Milano- Quindi invece di andare a punire con la tassa di successione genitori e nonni per aiutare i figli, facciamo pagare le giuste tasse ai concorrenti che stanno facendo chiudere i negozi italiani".