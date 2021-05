Salvini: Fedez? Gli chiedo incontro da tempo, facciamo dove vuole

Roma, 4 mag. (askanews) - "I Cinquestelle hanno occupato insieme al Pd ogni angolo, ogni scantinato e ogni posacenere di viale Mazzini, quindi che ci vengano a dare lezioni... Presenteremo una nostra proposta" di riforma della Rai. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa.

"Sentir parlare di partiti in Rai da parte di Letta e di Di Maio che hanno piazzato alle direzioni delle reti e dei tg personaggi improbabili e talvolta ignoranti... Facciano un esame di coscienza e poi ne riparliamo. La vicenda relativa a RaiTre è tutta interna alla sinistra, chiedete a Letta o a Zingaretti" ha detto Salvini.

E sull'invito rivolto a Fedez per un incontro, alla luce dell'ultima polemica per il concertone del primo maggio, ha detto: "Per il momento non c'è una risposta, per me va bene vedersi ovunque, nel suo attico, all'autogrill, con telecamere o senza, per parlare di musica, arte, futuro, diritti, libertà, glielo ho proposto da tempo un incontro" ha concluso.