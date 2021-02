Salvini: dicano entro stasera se c'è governo o andiamo al voto

Roma, 2 feb. (askanews) - "Entro aprile in sicurezza 60 milioni di italiani potrebbero andare al voto, io non lascio il destino del Paese in mano a tre persone disposte a tutto pur di non mollare la poltrona" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini mentre va avanti il tavolo di maggioranza a Montecitorio per un patto sul programma che consenta di uscire dalla crisi di governo.

"Prima di risolve la crisi e si torna a lavorare in Parlamento, meglio è" ha aggiunto Salvini.

"Draghi è persona stimabile - ha aggiunto - il problema è chi lo sostiene e per fare cosa, non è una questione di nomi io spero che entro questa sera gli italiani vedano la parola fine su questa vicenda. O una riedizione del governo Conte con Renzi e da domani noi siamo in Parlamento a portare avanti le nostre battaglie o si va a votare. Altre scorciatoie non ne vedo".